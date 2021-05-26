Иркутск, , 09:34 — REGNUM В Иркутской области к программе детского туристического кешбэка подключились уже два стационарных лагеря. Как сообщает пресс-служба областного правительства, речь идёт об учреждениях «Лукоморье» и «Звездный» Ангарского городского округа.

Льготные путевки, за которые заплатил областной бюджет, в этой программе не участвуют, отметили в региональном министерстве социального развития, опеки и попечительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил Правительству реализовать новую меру стимулирования детского отдыха в виде возврата половины стоимости путевок в детские лагеря.

Программа туристического кешбэка позволяет приобрести путевку за счет собственных средств в детские стационарные лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей.