Элиста, , 09:34 — REGNUM В Республике Калмыкия сегодня, 26 мая, отмечают день рождения Будды Шакьямуни. В молельном зале Центрального хурула проходит праздничный молебен.

В течение дня в стенах буддийского храма будет работать выставка священных реликвий — мощей Будды Шакьямуни, в конференц-зале состоится показ фильма «Маленький Будда», затем состоится ритуал омовения и освящения.

«Пусть в нас всегда будет стремление к духовному развитию. Пусть наши сердца будут всегда наполнены гармонией, жизненной силой и позитивной, созидательной энергией», — поздравил земляков глава Калмыкии Бату Хасиков в Instagram.

День рождения Будды Шакьямуни объявлен в Калмыкии выходным днём.

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