Чебоксары, 26 мая, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Чувашии разработан и одобрен рабочей группой законопроект «О внесении изменений в Конституцию Чувашской Республики». Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

Cap.ru Рабочая парламентская группа

Депутаты рассмотрели предложения о внесении изменений в республиканские законодательные акты в связи с утверждением поправок в Конституцию России. В частности, законопроектом предлагается закрепить в Конституции Чувашии запрет на иностранное гражданство и требование постоянного проживания в России для лавы республики и депутатов Госсовета.

Также в отношении главы Чувашии вводится запрет на открытие и наличие счетов в иностранных банках за пределами страны, уточняются основания досрочного прекращения полномочий, исключаются полномочия руководителя республики и депутатов о согласовании кандидата на должность прокурора Чувашской Республики.

Кроме того, законопроектом закрепляется институт парламентского контроля, уточняется порядок принятия законов Чувашии и постановлений парламента.

«Законопроектом также предлагается закрепить конституционное положение о единой системе публичной власти и о вхождении в эту систему органов местного самоуправления, а также принцип участия органов государственной власти в формировании органов местного самоуправления», — говорится в сообщении.

Рабочей группой рекомендовано внести законопроект на рассмотрение Государственного совета.