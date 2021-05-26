Берлин, , 09:35 — REGNUM Новая линейка Audi A4 2023 модельного года пополнится электрической и гибридной RS-версией. Об этом сообщается на сайте Autocar.

Полностью электрический A4 performance RS и гибридный RS4 будут созданы на двух различных «тележках», основанных на модифицированной версии платформы MLB.

Это уже шестое по счёту поколение A4. Оно должно поступить в продажу в Великобритании в следующем году. Новые автомобили будут как и раньше предлагаться в кузовах седан и универсал (Avant).

Новый A4 будет предлагаться как в переднеприводном, так и в полноприводном исполнении. Электрический Audi A4 позиционируется компанией, как конкурент моделям Tesla Model 3 и BMW i4.

Ранее тюнинг-ателье ABT Sportsline GmbH представило более мощную версию автомобиля Audi SQ8. Специалисты компании увеличили производительность мотора базовой модели с с 507 л. с. (770 Нм) до 650 л. с. (850 Нм).

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