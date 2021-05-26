Ижевск, , 09:32 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались три человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе летальных случаев не регистрировалось.

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Скончались мужчины в возрасте 60 и 69 лет, а также 88-летняя женщина. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 440 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 25 мая, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 938 человек, из которых четверо жителей республики умерли в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 26 мая в регионе выявили 44 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено также 44 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 939 случаев. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2717 человек.

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