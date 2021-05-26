Орел, , 09:31 — REGNUM Обвинение в превышении должностных полномочий при закупке сухих пайков для школьников предъявлено заместителю начальника управления образования администрации Орла, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 26 мая старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ по факту закупки администрацией Орла сухих пайков для питания школьников по завышенной стоимости было возбуждено по результатам прокурорской проверки. Надзорное ведомство установило, что в апреле-мае 2020 года закупка сухих пайков для школьников, находящихся на удалённом обучении, администрацией города была проведена с нарушением требований законодательства — договоры мэрия заключила с единственным поставщиком по завышенной стоимости, переплатив более 3,5 млн рублей.

Следственными органами в марте 2021 года было возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователем СЧ СУ УМВД России по Орловской области предъявлено обвинение заместителю начальника управления образования администрации Орла. Ей вменяется превышение должностных полномочий при организации данной закупки.

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