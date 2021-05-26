Нур-Султан, , 09:31 — REGNUM Посольство Казахстана в Дели получило письменные обращения индийских компаний с благодарностью за предоставленную гуманитарную помощь, сообщили в пресс-службе МИД республики.

«Медицинская помощь, доставленная из Казахстана 13 и 14 мая 2021 года, несомненно поможет сохранить жизни многих людей. Индийцы всегда будут помнить этот благородный жест», — говорится в одном из писем.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 и 14 мая Казахстан доставил в Дели гуманитарную помощь. Два самолета доставили груз общим весом 40 тонн. Индия получила медицинские маски, респираторы, защитные костюмы и аппараты для искусственной вентиляции легких.

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