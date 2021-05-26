Ижевск, , 09:31 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 26 мая выявили 44 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено также 44 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 939 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — один ребенок в возрасте до 14 лет и 14 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 43 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 30 782 человека. 440 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне в регионе летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось, за минувшие сутки от COVID-19 скончались три человека.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2717 человек. Из этого числа 2338 жителей республики находятся в удовлетворительно состоянии, 321 человек — в состоянии средней степени тяжести, 58 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа 2020 года в Удмуртию воздушным транспортом прибыло 23 480 человек. Из этого числа не представили результаты теста на коронавирус 562 человека или 2,4%. При этом из числа граждан, которые по приезду прошли исследования, у 218 человек был выявлен коронавирус.

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