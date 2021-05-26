Томск, , 09:29 — REGNUM Жителей Томской области предупредили о непогоде. Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, ссылаясь на информацию Томского ЦГМС, 27 мая в Томской области и Томске ожидаются местами кратковременные, по северу сильные дожди.

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Также прогнозируются грозы. Порывы ветра при грозах будут достигать 17−22 м/с. Возможен град.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение объявлено в Омске.

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