Уфа, , 09:33 — REGNUM Профилакторий «Речные зори» безвозмездно передан в собственность Башкирии. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что раньше это учреждение, балансовая стоимость которого составляет 128,8 млн рублей, принадлежало «ОДК— Уфимское моторостроительное производственное объединение», которое входит в госкорпорацию «Ростех».

"На базе профилактория будет создан детский лагерь с профильными сменами по предпринимательству и развитию предпринимательских навыков у детей школьного возраста», — приводит пресс-служба слова министра земельных и имущественных отношений Башкирии Натальи Полянской.

Отмечается, что передача объекта прошла согласно плану, утвержденному главой Башкирии Радием Хабировым и индустриальным директором авиационного комплекса ГК «Ростех» Анатолием Сердюковым.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в 2021—2023 годах планируют возвести восемь школ.