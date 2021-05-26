Анкара, , 09:28 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда, находясь с официальным визитом в Турции, провел встречу с представителями местной польской диаспоры. Для этого он посетил историческое польское поселение в Турции — поселок Адамполь. Об этом передает пресс-служба президента Польши President.pl.

Поселок Адамполь основан возле Стамбула в середине ХIX века политическими эмигрантами из Польши. В настоящее время этнические поляки составляют всего около трети местных жителей, хотя до середины XX века составляли большинство.

«Здесь, на турецкой земле, так много польских мест. Поляки трудились на здешней земле, говорили по-польски, их кости лежат на местном кладбище. И поэтому земля эта стала общей — и польской, и турецкой», — сказал Дуда во время встречи с местными представителями польской диаспоры, что прошла в Адамполе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках визита в Турцию Анджей Дуда провел встречу с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, а также с Константинопольским Патриархов Варфоломеем I. Варшава и Анкара договорились усилить сотрудничество в военной, политической и экономической сферах. В частности, Польша закупила у Турции 24 боевых беспилотника Bayraktar TB2.