Сеул, , 09:32 — REGNUM Правительство Южной Корее намерено к 2025 году инвестировать около 73 трлн вон (~$65,4 млрд) в возобновляемые источники энергии, «зеленую» инфраструктуру и транспорт. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на министра стратегии и финансов страны Хон Нам Ги.

Данное заявление он сделал 25 мая в ходе Специальной сессии, посвящённой «Новому зелёному курсу» и предстоящему саммиту партнёрства ради «зеленого развития» и глобальных целей до 2030 года (P4G).

Министр отметил, что углеродная нейтральность во многих странах воспринимается не просто как способ борьбы с изменениями климата, а как движущая сила экономического роста.

Хон Нам Ги также подчеркнул, что инвестиции в «зеленую» инфраструктуру помогут создавать новые «цепочки ценностей», а также новые рабочие места.