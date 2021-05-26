Москва, , 09:27 — REGNUM Свыше 1 млрд рублей правительство России направит на создание детальных планов развития территорий с высоким туристическим потенциалом. Об этом 26 мая сообщает сайт правительства РФ.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На первом этапе планируется разработать территориальные туристические проекты для полуострова Крым, регионов Золотого кольца, а также Дальнего Востока.

Уточняется, что составители планов оценят ресурсы и потенциал регионов, подготовят предложения по зонированию территории, расширению гостиничных мощностей. Будут представлены концепции инженерного и транспортного обеспечения, а также идеи, связанные с брендингом территории.

«Планы станут концептуальной базой для развития туристических территорий», — пояснили в правительстве.