Москва, 19 ноября, 2014, 19:30 — ИА Регнум. К 2035 году протяженность линий метрополитена в Новой Москве достигнет 40 километров, заявил на пресс-конференции 19 ноября глава Департамента развития новых территорий в столице Владимир Жидкин. По словам чиновника, городские власти рассчитывают построить 17 станций метро, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «Мы планируем построить 40 километров линий метрополитена и 17 станций метро», — рассказал он.

В частности, в ближайшее время будут открыты станция метро «Румянцево» и «Саларьево». Также в проекте остается линия метро от улицы Новаторов в Новую Москву, которую планировали строить китайские инвесторы. По словам Жидкина, окончательного решения по данному проекту пока нет и линию до Коммунарки предлагается реализовать в том числе и за счет внебюджетных источников.

Кроме того, городские власти будут развивать Киевское и Курское направление железной дороги. «Там появится еще по одной ветке для того, чтобы периодичность электричек была чаще. Сейчас мы прорабатываем вопрос развития большого кольца железной дороги, которое соединяет между собой Киевское и Курское направление», — сказал Жидкин.

Согласно проекту, протяженность железнодорожных линий в Новой Москве планируется увеличить с 85 до 112 км. Также к 2035 на новых территориях построят около 100 км трамвайных путей.