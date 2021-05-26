Тбилиси, , 09:29 — REGNUM Крупнейшая в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) оказалась в ситуации, из которой нет достойного выхода. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 25 мая заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

По мнению политика, депутатам от ЕНД придётся прекратить бойкот парламента, хотя это и несёт репутационные потери для партии.

«Националы» уже решили войти в парламент, потому что они увидели, что у них есть две альтернативы: одна — плохая, а другая — ещё хуже. Им приходится выбирать между плохим и худшим», — сказал Кобахидзе.

По его мнению, заявления членов ЕНД, что они обсуждают дальнейшую стратегию партии, являются «политическим трюком», который якобы нужен только, чтобы оформить вхождение в парламент.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». 19 апреля 2021 года представителями властей и ряда оппозиционных партий было подписано соглашение о выходе из политического кризиса. В нём руководство «Грузинской мечты» обязалось пойти на уступки.

Лидеры ЕНД отказались подписывать соглашение. Председатель партии Ника Мелия 22 мая заявил, что решение о том, входить или не входить в парламент, будет принято до конца этого месяца.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол США призвала партию ЕНД войти в парламент Грузии