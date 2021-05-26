Москва, , 09:26 — REGNUM Сразу три астрономических события, связанных с Луной, можно наблюдать 26 мая. Как сообщили в Московском планетарии, это перигей, полнолуние и полное затмение Луны.

Момент наступления полнолуния (14:14 мск) разминётся с прохождением Луной точки перигея (04:52 мск) на 9 часов 22 минуту.

«Это означает, что 26 мая мы увидим супер-Луну — самую большую Луну 2021 года. И не просто супер-Луну, а полное затмение супер-Луны», — подчеркнули в планетарии.

Напомним, суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 км, а моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на три дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) случаются довольно редко.

Полное затмение Луны, видимое на Дальнем Востоке России, произойдёт с 12:45 до 15:53 по московскому времени. Полная фаза лунного затмения продлится всего лишь 14,5 минуты. Луна во время затмения будет находиться в созвездии Скорпион над его главной звездой Антарес.

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В планетарии добавили, что для большей части России это лунное затмение придётся на дневное время и будет видно вечером только на Дальнем Востоке. Короткую полную фазу затмения в вечернее время смогут увидеть жители Хабаровского и Приморского краёв, жители полуостровов Камчатка и Чукотка и прилегающих к ним территорий. Чуть далее на запад можно будет увидеть только убывающие частные фазы затмения. На широте Москвы затмение Луны наблюдаться не будет.