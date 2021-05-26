, 09:32 — REGNUM Коллегии присяжных заседателей в США — Большому жюри — предстоит решить, предъявлять ли экс-президенту Дональду Трампу обвинения в рамках расследования деятельности его компании Trump Organization. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Источники издания уточняют, что жюри созвали на днях. Заседатели будут на протяжении полугода собираться трижды в неделю, чтобы рассмотреть несколько дел, в том числе — против Трампа.

Большое жюри созвали по инициативе прокурора округа Нью-Йорк Сайруса Вэнса, который ведёт расследование против компании Трампа более двух лет. Авторы публикации полагают, что у Вэнса может быть свидетельство совершения преступления либо самим политиком, либо кем-то, близким к нему или его компании.

Ещё одно расследование в отношении Trump Organization в марте 2020 года запустила генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс. На сегодняшний день два параллельных расследования фактически сливаются в одно.

Компанию Трампа подозревают в искусственном завышении стоимости активов ради получения кредитов. Сам бывший президент заявляет, что расследования инициировали его политические противники.

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