Токио, , 09:25 — REGNUM Столкновение японской рыболовецкой шхуны с российским торговым судном «Амур» прокомментировало посольство России в Японии. Советующее сообщение 26 мая обнародовано на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел утром 26 мая в Охотском море в 23 километрах от порта Момбэцу и, по предварительным данным, в результате него погибли три японских рыбака.

«Глубоко сожалеем о случившемся. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Находимся в постоянном контакте с японской стороной, уточняем все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что российская дипмиссия исходит из того, что компетентные органы объективно и непредвзято расследует данное трагическое происшествие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генконсул России в Саппоро Сергей Марин заявил, что российское рыболовное судно «Амур» и японская рыболовецкая шхуна «Дай-хати Хокко-мару» могли столкнуться из-за сильного тумана.