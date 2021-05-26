Магас, , 09:23 — REGNUM На административной границе Ингушетии и Чечни произошло нападение на сотрудников заповедника «Эрзи». Их избили полицейские из Чечни. После этого служебный автомобиль сотрудников заповедника был сожжен, а их самих доставили в Серноводский отдел полиции.

На следующий день был задержан также один из руководителей заповедника. Об этом сообщили местные паблики в соцсетях.

Сообщение вызвало большой общественный резонанс. В дело вмешались правоохранительные органы. В настоящее время организована проверка данного инцидента.

«По факту задержания 21 мая текущего года в районе реки Фортанги сотрудников ФГБУ «Государственный природный заповедник «Эрзи» и повреждения их имущества МВД по Республике Ингушетия совместно с МВД по Чеченской Республике проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

Отметим, что в настоящее время на официальном сайте МВД Чечни сообщений об инциденте и проверках после него нет.