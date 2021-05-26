Улан-Удэ, , 09:22 — REGNUM Промышленное производство в Бурятии за первые четыре месяца 2021 года выросло на 9,8% по сравнению с январем-апрелем 2020 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, наиболее позитивную динамику показали обрабатывающие производства (+35,1%).

Так, в полтора раза выросло производство прочей неметаллической минеральной продукции, более чем на 60% — готовых металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, мебели, прочих транспортных средств и оборудования.

Также быстро росла сфера водоотведения, сбора и утилизации отходов (+28%).

При этом добыча полезных ископаемых и электроэнергетика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 15,1% и 4,9% соответственно.

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