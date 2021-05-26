Вашингтон, , 09:18 — REGNUM Происхождение новой коронавирусной инфекции в уханьской лаборатории «было очевидным для умных людей», заявил 25 мая бывший президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Newsmax.

«Я в этом не сомневался», — отметил Трамп. — Меня критиковали в прессе, поскольку Китай о многих позаботился», — подчеркнул 45-й президент США.

По его словам, Пекин «позаботился» и о нынешнем президенте США Джо Байдене, и о его сыне Хантере, и о многих других.

«Люди не хотели говорить «Китай». Обычно во всем винят Россию. Это всегда Россия, Россия, Россия, но я сказал в самом начале, что она [инфекция] вышла из Ухани», — добавил Трамп.

Бывший глава Белого дома отметил, что теперь с ним в части искусственного происхождения нового коронавируса согласны «все».

"Для меня это было очевидно с самого начала, но меня, как всегда, жестко критиковали. Теперь все говорят: «Он был прав». Спасибо!» — указал он.

Напомним, 23 мая издание The Wall Street Journal сообщило, что трое исследователей в Уханьском институте вирусологии были госпитализированы с серьезным заболеванием в ноябре 2019 года. По мнению большинства экспертов, именно тогда и произошло распространение вируса распространялся по городу с населением 11 миллионов человек.