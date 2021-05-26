Вашингтон, 26 мая 2021, 09:18 — REGNUM Происхождение новой коронавирусной инфекции в уханьской лаборатории «было очевидным для умных людей», заявил 25 мая бывший президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Newsmax.
По его словам, Пекин «позаботился» и о нынешнем президенте США Джо Байдене, и о его сыне Хантере, и о многих других.
Бывший глава Белого дома отметил, что теперь с ним в части искусственного происхождения нового коронавируса согласны «все».
Напомним, 23 мая издание The Wall Street Journal сообщило, что трое исследователей в Уханьском институте вирусологии были госпитализированы с серьезным заболеванием в ноябре 2019 года. По мнению большинства экспертов, именно тогда и произошло распространение вируса распространялся по городу с населением 11 миллионов человек.