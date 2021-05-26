Ярославль, , 09:17 — REGNUM В Ярославле мировой суд Красноперекопского района рассмотрел 340 дел об административных правонарушениях о нарушениях при содержании городских дорог зимой 2021 года. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».

Мэрия Ярославля

Дела рассматривались по месту нахождения департамента городского хозяйства мэрии, который отвечает за содержание улиц. Штрафы за скользкость, накат, снежные валы налагали сотрудники ГИБДД. Городские власти не могли обеспечить предписанное законом содержание улиц. Большинство протоколов было составлено в феврале, когда на город обрушились сильные снегопады.

В итоге суд оштрафовал департамент на общую сумму порядка 1,6 млн рублей. В десяти случаях виновным был признан лично директор департамента Ярослав Овчаров, на него наложены штрафы в сумме 40 тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ярославцы резко критиковали мэрию зимой 2021 года за отсутствие уборки улиц от снега. Мэр Владимир Волков, напротив, назвал уборку «достойной».

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