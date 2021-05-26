Варшава, , 09:16 — REGNUM Центральной темой внеочередного саммита ЕС, который прошел 24−25 мая, стала экстренная посадка самолета, направлявшегося из Афин в Вильнюс, в Минске, а также задержание белорусскими силовиками оппозиционного блогера Романа Протасевича, который летел в том самолете. Об этом, как сообщает Polskie Radio, рассказал премьер-министр Польши Матеуш Морвецкий во время брифинга по итогам саммита.

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По словам Моравецкого, изначально полагалось, что основными темами внеочередного саммита ЕС станут отношения Брюсселя и Москвы, борьба с пандемией коронавируса, а также климатические соглашения. «Но тема посадки самолета в Белоруссии затмила остальные», — сообщил Моравецкий.

«Мы быстро пришли к выводу, что этот беспрецедентный акт государственного терроризма, как мы его назвали, и должен быть решительно осужден. И все 27 стран-членов объединения согласились с такой позицией», — заявил польский премьер-министр.

Он добавил, что выводы саммита содержали конкретные положения, касающиеся, с одной стороны, необходимости независимого расследования того, что произошло в Белоруссии, со стороны Международной организации гражданской авиации. С другой стороны — было принято решение ограничить полеты над территорией Белоруссии для европейских авиакомпаний, и полеты над территорией ЕС для белорусских авиакомпаний, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил аварийную посадку в аэропорту Минска 23 мая. Воздушное судно запросило экстренную посадку из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали белорусские силовики.