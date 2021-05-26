Самара, , 09:22 — REGNUM 335 км дорог намерены отремонтировать в текущем году в Самарской области. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что изначально планировалось проведение ремонтных работ на 73 объектах протяженностью 305 км. Но благодаря работе областного правительства на ремонт дорог было привлечено дополнительно 4591 млн рублей, из них 3751 млн рублей было направлено на возведение нового моста через реку Сок, реконструкцию автодороги Тольятти — Ягодное и второй этап строительства мостового перехода через реку Самара.

Оставшиеся денежные средства были распределены на ремонт автотрассы «Урал» — Солнечная Поляна — Ширяево, которая является важным туристическим маршрутом, а также на ремонт автодороги «Урал» — Красный Яр — Городцовка и на ремонт дороги Курумоч — Новый Буян.

«Таким образом, по проекту «Региональная местная дорожная сеть» в 2021 году работы будут выполняться на объектах протяженностью 335 км», — приводит пресс-служба слова министра транспорта и автомобильных дорог региона Ивана Пивкина.

Отмечается, что ремонт уже начался на 42 объектах, при этом работы уже были завершены на шести объектах в г. Самара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что за минувшие три года в регионе было возведено и отремонтировано свыше 1,2 тысячи км дорог местного и регионального значения.