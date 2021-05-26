Новоуральск, Свердловская область, , 09:17 — REGNUM Завод «Медссинтез» в Новоуральске (Свердловская область) приостановил работы над созданием вакцины «Урал» от коронавируса. Об этом заявил журналистам председатель совета директоров предприятия, депутат Госдумы Александр Петров («Единая Россия»).

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По словам Петрова, вакцина работает, но её производство возможно лишь на лабораторном уровне.

«Мы сейчас пока на уровне лабораторной технологии, она очень сложно масштабируется, поэтому мы пока приостановили эту работу», — цитирует парламентария ТАСС.

Ранее на предприятии заявляли, что вакцина вышла на доклинический этап испытаний.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловские власти не намерены делать вакцинацию от коронавируса обязательной.

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