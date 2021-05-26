Прага, , 09:18 — REGNUM В июне Европейский союз продолжит дискуссию о построении отношений с Россией, которая состоялась на закончившемся в Брюсселе саммите глав государств и правительств сообщества. Об этом 26 мая заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, его слова приводит Чешское телевидение.

«Я рад, что итоговый документ (саммита ЕС) был дополнен положением о выражении (странами сообщества) солидарности с Чехией (по поводу инцидента во Врбетице) и это было единогласно одобрено», — сказал он.

Кроме того, Бабиш уточнил, что он также рад тому, что участники саммита «осудили подрывные действия России» по отношению к ЕС и другим государствам — членам сообщества.

«К дискуссии (о развитии отношений с РФ) мы вернемся в июне, когда глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель представит итоговый отчет об отношениях между ЕС и Россией. Дальнейшие шаги (по отношению к РФ) должны были бы производиться на основе пяти (принятых недавно) главных принципов политики (сообщества) по отношению к России», — добавил чешский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что чешское посольство в Москве уволило 71 местного работника в рамках сокращения состава дипмиссии.

Напомним, Прага и Москва перешли на паритет в численности сотрудников посольств после скандала из-за нелепых обвинений Чехии в причастности России к взрыву на военных складах во Врбетице.