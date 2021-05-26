26 мая 2021 | Время чтения 5 мин

В России широко обсуждается якутское нововведение — обязательная вакцинация населения от коронавируса. Губернатор ХМАО Наталья Комарова 25 мая на заседании регионального оперативного штаба предложила своей команде изучить опыт Якутии в борьбе с COVID-19 и «при положительных эффектах внести соответствующие предложения». Посыл главы Югры в социальных сетях вызвал диаметрально противоположные настроения, словно в автономном округе уже завтра вводится «обязаловка» по прививкам.

Елена Миронова, , 09:58 — REGNUM В России широко обсуждается якутское нововведение — обязательная вакцинация населения от коронавируса. Губернатор ХМАО Наталья Комарова 25 мая на заседании регионального оперативного штаба предложила своей команде изучить опыт Якутии в борьбе с COVID-19 и «при положительных эффектах внести соответствующие предложения». Посыл главы Югры в социальных сетях вызвал диаметрально противоположные настроения, словно в автономном округе уже завтра вводится «обязаловка» по прививкам.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обратите внимание на опыт»

Власти Якутии, опираясь на выводы регионального управления Роспотребнадзора, заявляют, что в республике неблагополучная эпидемиологическая ситуация с COVID-19 остаётся напряжённой, нет снижения числа выявленных суточных заражений. Высокий уровень заболеваемости регистрируется среди трудоспособного населения. Больше всего болеют сотрудники офисов, сферы образования, студенты, сообщает корреспондент ИА REGNUM 26 мая со ссылкой на официальный сайт республиканского Роспотребнадзора.

В связи с чем, для достижении 70% охвата прививками взрослого населения, якутский Роспотребнадзор в кратчайшие сроки постановил вакцинировать взрослых жителей региона по эпидемическим показаниям в обязательном порядке.

А глава Якутии Айсен Николаев на заседании республиканского оперштаба пригрозил штрафовать на сумму от 200 тысяч рублей работодателей, не организовавшим обязательную вакцинацию сотрудников от коронавируса.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев Sakha.gov.ru

Таким образом, Якутия стала первым регионом в Российской Федерации, где вакцинацию от коронавируса сделали обязательной.

«Обратите внимание на этот опыт, своевременно ознакомьтесь и при положительных эффектах вносите соответствующие предложения», — предложила глава ХМАО Наталья Комарова во время прямого эфира 25 мая, как бы между прочим.

«В Якутии правильно сделали!»

Некоторые горячие головы в интернет-пространстве восприняли слова Комаровой, как заявку на появление второго российского региона, где прививка от COVID-19 станет обязательной. На самом деле вот что происходит с коронавирусом в Югре. По данным оперштаба ХМАО, в регионе в последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости COVID-19 на 5,4%. Окружное управление Роспотребнадзора фиксирует стабильный рост доли завозных случаев, в том числе из-за рубежа. Роспотребнадзор ХМАО рекомендовал работодателям обследовать сотрудников после отпусков на COVID-19.

В Югру за всю прививочную кампанию поступило около 282 тысяч доз вакцины от коронавируса. Первым компонентом вакцины в регионе уже привиты 222 тысячи человек, полностью завершили двухступенчатую прививку около 152 тысячи человек. Это в регионе с населением около 1,7 млн человек. То есть за всю кампанию от коронавируса привились 9% от численности всего населения ХМАО. Присмотреться к опыту регионов, где вакцинация от коронавируса проходит более высокими темпами, казалось бы, вполне разумно и адекватно. Но именно в разуме почему-то отказали главе Югры некоторые телеграм-каналы.

«Слабоумие и отвага. Губернатор ХМАО Наталья Комарова решила совсем обвалить свой рейтинг. Теперь она предлагает изучить опыт Якутии и штрафовать работодателей, не обеспечивших вакцинацию сотрудников от коронавируса. Напоминаем — пока ещё добровольную вакцинацию. Очередной раз мадам Комарова отжигает, пряча за обтекаемыми формулировками свое неумение организовать работу по мотивации населения вакцинироваться. Это ещё раз подтверждает, что она из плеяды тех глав регионов, которым проще запретить и оштрафовать, чем подумать и системно организовать работу. Разум должен войти в чат», — пишет телеграм-канал «ЯсУрала».

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова

Напрашивается вопрос: что это было? Однако читаешь в пабликах «ВКонтакте» размышления жителей Югры и понимаешь, как некоторые телеграм-каналы далеки от народа.

В паблике «НЕ» Типичный Ханты-Мансийск» пишут о готовности поддержать обязательную вакцинацию от коронавируса.

«А я бы поддержал губернатора! Если самим не дотумкать, что зараза кругом и стоит поберечься, значит надо к этому принудить. Ради вашего и нашего здоровья», — пишет один из участников группы.

«Люди, которые работают с детьми, однозначно должны отнестись к вопросу вакцинации серьёзно», — заявляет другой.

«В Якутии правильно сделали ! Как надоели эти псевдоумные знатоки, отрицающие вакцину. Когда с трубой в горле будут валяться в реанимации, думаю, многое поймут, но поздно будет», — считает третья участница обсуждения.

И в «Типичном Ханты-Мансийске» участники паблика отмечают, что на предприятиях топливно-энергетического комплекса, которые составляют костяк не только экономики Югры, но и России, без указаний губернатора и Роспотребнадзора давно насильно заставляют прививаться.

«На работу не допустят без прививки. Захочет семья вахтовика есть и в отпуск, побежишь колоться. Бухтели, не хотим, мол. Обходные пути искали. Но… отсутствие денег — лучший мотиватор», — отметила одна из участниц обсуждения.

«Народ, вы поймите, что если уйдём мы на больничный все, то предприятия рухнут. И не надо говорить, что найдут замену. Работника нужно научить, отстажировать, а на это не один месяц уйдёт», — пишет нефтяник, поддерживающий обязательную вакцинацию.

«Опять наказания, наказания, наказания. Прививки — это хорошо. Сам сделал прививку и всем советую. Но вот методы которые хотят реализовать власти, абсолютно нездоровые. Якутский опыт — средневековье. Следует пойти по стопам такой замечательной страны, как Австралия. Стране, очень сильно завязанной на социальных льготах. Так вот в Австралии все социальные льготы положены только в том случае, если ты привитый. А причина очень логична. Непривитые люди, помимо того, что сами болеют и нагружают систему здравоохранения, так ещё и распространяют заболевания, и от этого страдает коллективный иммунитет», — предлагает очередной комментатор.

Вакцинация против коронавируса Николай Хижняк © ИА REGNUM

А депутат Госдумы РФ, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко не находит каких-либо нарушений в обязательной вакцинации от коронавируса. Он заявил в СМИ, что есть санитарные требования к профессиональным группам, группы риска, которые обязаны прививаться от гриппа — это врачи, учителя, сфера услуг ЖКХ, торговли, транспорта, полицейские, то есть те, кто непосредственно общаются с людьми. И крайне важно для экономики страны — защитить от коронавируса работников предприятий, отмечает парламентарий.

«Это только надо правильно оформить с точки зрения законодательства», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

И с ним трудно не согласиться.