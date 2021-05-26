Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford провёл премьеру пикапа Ranger Raptor из лимитированной спецверсии Special Edition, предназначенного для европейского рынка. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новинка получила модернизированный экстерьер и новый интерьер.

Автопроизводитель оснастил спецверсию пикапа шасси Ford Performance, оптимизированной для высокоскоростной езды по бездорожью подвеской, а также специально спроектированными и настроенными для преодоления труднопроходимой местности на высокой скорости амортизаторами Fox Racing Shox с чувствительным к положению демпфированием.

Внешне новая модель выделяется двумя матовыми чёрными гоночными полосами с контрастной красной окантовкой, красными буксирными крюками, чёрной радиаторной решёткой, такого же цвета бамперами, колёсными арками и ручками дверей, выкрашенными в матовый чёрный оттенок.

В движение пикап приводит 213-сильный дизельный мотор объёмом два литра, который агрегатируется с десятискоростным «автоматом» и «умной» системой привода 4×4.

Ранее компания Ford совместно с южнокорейским холдингом SK Group подписали соглашение о создании совместного предприятия по изготовлению аккумуляторных батарей для электрокаров. Сумма инвестиций в этот проект составит около $5,3 млрд.

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