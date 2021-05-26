Варшава, , 09:13 — REGNUM Польша и Чехия провели успешные переговоры на уровне правительственных групп о судьбе польской угольной шахты «Турув», которая находится недалеко от границы с Чехией. Ранее Суд ЕС принял постановление о необходимости её закрыть по заявлениях чешской стороны. Об этом в эфире Polskie Radio рассказал пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

«Польско-чешские переговоры по «Туруву» завершено. Подписано рамочное соглашение, согласно которому Прага должна отозвать свою жалобу на Польшу из Суда Европейского союза», — сообщил пресс-секретарь.

Мюллер раскрыл, что договоренности Варшавы и Праги также предусматривают, что Польша инвестирует 45 миллионов евро в долгосрочные проекты по охране окружающей среды в районе угольной шахты. В частности, строительство специальных экранов для защиты уровня грунтовых вод. «Вопрос экологии и влияния шахты на окружающую среду приграничных районов наших стран больше всего волновал чешскую сторону. Мы решим этот вопрос», — добавил он.

Кроме того, рамочное соглашение сторон предусматривает и создание совместной двухсторонней экспертной комиссии для изучения экологических вопросов, связанных с эксплуатацией шахты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Суд ЕС обязал Польшу прекратить добычу угля на шахте «Турув», удовлетворив иск Чехии. По мнению Праги, польская сторона, расширив эту шахту, которая находится около границы с Чехией, проигнорировала интересы чешских граждан и не приняла во внимание негативное влияние объекта на окружающую среду. В польском правительстве заявили, что закрытие этой шахты угрожает энергетической безопасности республики, и Варшава не сможет от неё отказаться.