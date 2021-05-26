Кызыл, , 09:12 — REGNUM В Туве по предварительным данным на начало 2021 года насчитывалось 123,2 тыс. детей в возрасте до 17 лет или 37,3 процента от общей численности населения республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

Численность детей возрасте до 6 лет — 47,8 тыс. человек, от 7 до 14 лет — 59,3 тыс. и 16,2 тыс. подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Более половины или 51,3% детей составляют мальчики, 52,8% проживают в сельской местности.

«В 2020 году в республике родилось 6654 малыша, в том числе 46 двоен. Среди родившихся детей мальчиков на 102 человека больше, чем девочек. Первыми по очередности родились 1543 ребенка, вторыми — 1703 ребенка, третьими и последующими — 3402 ребенка», — отметили в службе статистики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Туву, наряду с регионами Северного Кавказа, включили в число лидером демографического рейтинга России.

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