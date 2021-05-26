Саратов, , 09:21 — REGNUM В Саратовской области в этом сезоне детские лагеря будут работать с учетом соблюдения всех требований Роспотребнадзора, которые позволят исключить возможность распространения коронавирусной инфекции. Министр молодежной политики и спорта региона Александр Абросимов проверил накануне готовность лагерей «Молодежный» и «Березка» к старту летней оздоровительной кампании.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

В учреждениях уже завершили обработку помещений и территорий от грызунов. Взяты анализы на наличие инфекций. Проверку прошли системы электро‑ и водоснабжения, а также видеонаблюдения. Основные работы завершены, идет расстановка мебели в корпусах, сообщил министр.

В каждом учреждении полностью укомплектован штат сотрудников. За три дня до заезда детей работникам лагерей предстоит пройти тестирование на COVID-19, к работе допустят только тех, у кого будет отрицательный результат. В настоящее время лагеря готовы на 90% к приему детей. Первая смена стартует 4 июня, добавил Абросимов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области на получение санитарно-эпидемиологического заключения подали заявки в Роспотребнадзор 678 организаций, из которых 366 детских лагерей дневного пребывания уже в конце апреля получили соответствующие документы.

Читайте также: В летних лагерях Саратовской области отдохнут 44 тыс. детей