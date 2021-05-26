Хабаровск, , 09:28 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв 26 мая отчитался о деятельности правительства региона в 2020 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«С момента моего назначения президентом страны на должность врио губернатора прошло десять месяцев. Приоритетом моей работы были и остаются потребности жителей региона. «Работать в интересах людей» — именно такую задачу поставил Владимир Владимирович Путин», — сказал Михаил Дегтярев.

Основные блоки отчета были посвящены коронавирусу и восстановлению пострадавшей на фоне кризиса экономики. Глава региона не только обозначил, что уже было сделано в этих сферах, но и проинформировал о запланированных к реализации мероприятиях.

Также хабаровский глава сообщил, что правительство работает по утверждённому плану восстановления экономики, доходов и занятости населения, который состоит из более чем 200 пунктов. И промежуточные итоги показывают, что позитивные изменения есть.

Так, налоговые доходы консолидированного бюджета увеличились на 19,6% (на 5,8 млрд рублей).

«Мы будем сохранять край. Мы будем приумножать его богатства. Мы будем развивать и создавать комфортные условия для жизни людей на всей территории — от Бикина до Охотска, от Лазарева до Чегдомына. Такую задачу перед нами ставят жители Хабаровского края. И я уверен — мы с ней справимся», — заверил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, властям Приморья несмотря на сложную экономическую ситуацию и ковидный 2020 год удалось снизить объём государственного долга, заявил 26 мая в ходе своего отчёта перед Законодательным собранием губернатор Олег Кожемяко.