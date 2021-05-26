Чебоксары, , 09:10 — REGNUM В Алатыре за счёт средств республиканского бюджета отремонтируют мост через реку. Соответствующее извещение о проведении открытого конкурса опубликовано на портале государственных закупок, передаёт корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на документ.

Заказчиком является казённое учреждение «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» (подведомственное министерству транспорта). Победитель конкурса должен будет отремонтировать в Алатырском районе мост через реку Алатырь (на км 191+281) автомобильной дороги Чебоксары — Сурское.

Это участок третьей категории с шириной проезжей части в семь метров и шириной земляного полотна в 12 метров. Заявленный тип покрытия — асфальтобетон, схема мостового сооружения составляет 3×63.

Начальная цена контракта составляет 153 806 664 рубля. Данные средства предусмотрены в республиканском бюджете Чувашии.

Согласно документу, на ремонт моста даётся шесть месяцев, в том числе в 2021 году — один месяц, в 2022 году работы должны будут идти с 1 июля по 30 ноября. Гарантийный срок моста составляет восемь лет.

Заявки для участия в открытом конкурсе завершат принимать 22 июня 2021 года.