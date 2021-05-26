Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Президент США Джозеф Байден в годовщину гибели афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая принял его семью. Частная встреча, в ходе которой американский лидер продемонстрировал сочувствие, которого не хватало его предшественнику Дональду Трампу, длилась более часа, пишет газета The Guardian.

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Родственники погибшего охарактеризовали главу государства как «подлинного человека». Как заявил брат Флойда Филонис, у его семьи была «отличная» дискуссия с Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.

«Они всегда говорят от чистого сердца, и мне приятно просто иметь возможность встретиться с ними», — сказал он.

Племянник Флойда Брэндон Уильямс добавил, что Байден выразил поддержку принятию закона Джорджа Флойда о правосудии в полицейской деятельности.

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«Президент сказал, что поддерживает принятие законопроекта, но хочет убедиться, что это правильный законопроект, а не поспешное решение», — рассказал Уильямс.

Как сообщало ИА REGNUM, чернокожий Джордж Флойд скончался после жестокого задержания стражами порядка в Миннеаполисе в марте 2020 года. В апреле 2021 года суд присяжных признал полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени и в причинении смерти по неосторожности Флойду.

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