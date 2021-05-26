Нур-Султан, , 09:08 — REGNUM Пособия для всех групп детей-инвалидов в Казахстане планируют увеличить от 16,7% до 37%. Об этом 26 мая заявил министр труда и социальной защиты населения республики Серик Шапкенов на пленарном заседании парламента.

Министр представил депутатам поправки в законодательство по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан. По его словам, гражданам, ухаживающим за инвалидами первой группы, будут предоставлять пособия, независимо от причины инвалидности.

В настоящее время около 24 тыс. инвалидов первой группы не обеспечены ни пособиями, ни индивидуальными помощниками. После принятия закона все они будут обеспечения пособием по уходу, сказал Шапкенов.

Он добавил, что дети в возрасте от семи до шестнадцати лет будут разделены по группам инвалидности. Эта мера позволит диверсифицировать реабилитационные мероприятия и социальную помощь.