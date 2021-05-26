Сухум, , 09:10 — REGNUM 53 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 25 мая. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«Тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 404 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 53 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 97 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 23 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 15 218 носителей SARS-CoV-2. Из них 14 430 победили инфекцию. Всего в стране скончались 230 пациентов с диагнозом COVID-19.

Ранее в Абхазии исследования на коронавирус проводили 22 мая. Тогда в республике выявили 20 новых носителей коронавируса в результате 175 исследований.

Стоит отметить, что при въезде в Абхазию не требуется предъявлять справку о ПЦР-тесте или о вакцинации. В майские праздники республику посетили более 10 тыс. туристов.

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