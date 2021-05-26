Луганск, , 09:10 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики дважды нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ЛНР. Об этом сообщили 26 мая в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Под огнём ВСУ оказались районы населённых пунктов Золотое-5 и Лозовое. Боевики применили гранатомёты РПГ-7 и СПГ-9. Обстрелы велись с позиций украинских силовиков, оборудованных в районе населённых пунктов Светлодарск и Лозовое-4.

«Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович назвал планы по созданию «национального сопротивления» и увеличению численности ВСУ подготовкой Украины к партизанской войне.

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