Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Власти Соединенных Штатов очень серьёзно относятся к сообщениям о вторжении в воздушное пространство страны неопознанных летающих объектов (НЛО), заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы очень серьезно относимся к сообщениям о вторжении в наше воздушное пространство любых летательных аппаратов, как опознанных, так и неопознанных, расследуем каждое из них», — сказала она на брифинге.

Псаки добавила, что президент США Джо Байден поддерживает подготовку посвященному предполагаемым НЛО доклада, который готовит офис директора Нацразведки совместно с Пентагоном.

Как сообщало ИА REGNUM, вероятность существования в США секретных лабораторий с кораблями пришельцев очень интересовала 44-го президента США Барака Обаму. По его словам, у министерства обороны есть фотографии так называемых «летающих тарелок», то есть объектов неустановленного происхождения. Принцип их движения и траектория не поддаются объяснению.

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