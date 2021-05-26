Вашингтон, 26 мая 2021, 09:06 — REGNUM Власти Соединенных Штатов очень серьёзно относятся к сообщениям о вторжении в воздушное пространство страны неопознанных летающих объектов (НЛО), заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки добавила, что президент США Джо Байден поддерживает подготовку посвященному предполагаемым НЛО доклада, который готовит офис директора Нацразведки совместно с Пентагоном.
Как сообщало ИА REGNUM, вероятность существования в США секретных лабораторий с кораблями пришельцев очень интересовала 44-го президента США Барака Обаму. По его словам, у министерства обороны есть фотографии так называемых «летающих тарелок», то есть объектов неустановленного происхождения. Принцип их движения и траектория не поддаются объяснению.
Читайте также: Военные США мешают расследованиям случаев наблюдения НЛО — СМИ