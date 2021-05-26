Красноярск, , 09:06 — REGNUM В Красноярске мужчину, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте, потерявшего сознание и упавшего на рельсы, спасли юные воспитанники Красноярской детской железной дороги (ДЖД). Об этом 26 мая сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги.

Трагедия чуть не произошла вблизи остановочного пункта Путепровод, где юные железнодорожники проводили профилактическую акцию «Безопасное детство». Отмечается, что именно в этом месте фиксируется наибольшее число нарушений. Патруль воспитанников ДЖД вовремя заметил упавшего мужчину и сообщил сотрудникам железной дороги, после чего пострадавшего перенесли на перрон и оказали необходимую помощь.

Напомним, что в Красноярском крае и Хакасии проходит весенний месячник Красноярской железной дороги по детской безопасности, цель которого — профилактика случаев детского и подросткового травматизма в зоне движения поездов и на объектах железнодорожной инфраструктуры.

«В Красноярске особую профилактическую задачу выполнили юные железнодорожники. Для этого на ДЖД был сформирован патруль из пяти старших опытных воспитанников. В ходе акции ребята напоминали пассажирами правила безопасности и вручали специальную памятку в стиле «художественной» иконографики», — отмечается в сообщении.

Также в расположенных вблизи магистрали школах проводятся специальные профилактические уроки, а на сайте КрасЖД создан специальный раздел «Азбука детской безопасности» с разнообразными материалами по теме безопасности на железнодорожном транспорте.

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