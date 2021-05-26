Москва, , 09:04 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости адресной поддержки регионов России.

«Поддержка регионов должна быть адресной. Нельзя всем помогать по одной формуле. Таких формул должно быть несколько», — отметил Володин в ТГ-канале.

Например, одна для регионов-доноров, другая — для тех, кто приближается к их уровню, третья — для находящихся в середине списка, четвёртая — для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью, рассуждает он.

«Предложение требует обсуждения. Очевидно одно: старые, не оправдавшие себя подходы необходимо менять. Депутаты готовы к конструктивному взаимодействию с правительством», — подчеркнул парламентарий.

По данным Минфина, на снижение долгов регионов планируется направить 337 млрд рублей. Предстоит также распределить 500 млрд рублей на инфраструктурные проекты.

«Считаем, необходимо в первую очередь поддержать тех, кто проводит взвешенную финансовую политику. Чем меньше долгов у региона, тем больше кредитных средств он должен получить», — отметил Володин.

Решение по замещению коммерческих кредитов бюджетными добавит регионам порядка 30 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект о реструктуризации кредитов субъектов РФ, а также о введении нового вида кредитов.

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