Лос-Анджелес, США, , 09:04 — REGNUM «Даллас Маверикс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 127:121.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, записавший в свой актив 41 очко. В составе «Далласа» разыгрывающий Лука Дончич набрал 39 очков.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2:0 в пользу «Далласа».

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