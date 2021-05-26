Табасаранский район, Дагестан, , 09:04 — REGNUM В Дагестане подрались глава села и депутат местного сельсовета. Инцидент закончился без жертв, хотя во время драки в ход было пущено оружие, пишет «Интерфакс».

По данным издания, ЧП произошло в селе Тураг Табасаранского района. Между главой сельсовета Абдулфетом Ш. и депутатом сельского собрания якобы возник конфликт на бытовой почве, объяснили в пресс-службе администрации района.

В ходе драки глава села выстрелил в воздух из охотничьего ружья. При этом никто из участников конфликта не пострадал. Примирить поссорившихся мужчин помогли местные старейшины. В настоящее время по факту драки собран материал для принятия процессуального решения.

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