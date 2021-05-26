Веллингтон, , 09:08 — REGNUM Взломавшие в начале прошлой недели информационные системы департамента здравоохранения одного из крупнейших регионов Новой Зеландии — округа Уаикато — хакеры, угрожают обнародовать личные данные пациентов и сотрудников ведомства в случае, если им не будет заплачен выкуп. Об этом 26 мая сообщает издание New Zealand Herald.

«Мы украли документы, и он (генеральный директор управления здравоохранения округа Кевин Сни) это знает. У нас много личной информации о сотрудниках и пациентах, финансовая информация. Мы даем еще один шанс связаться с нами, еще один день», — говорится в сообщении группы хакеров, которое направлено в адрес нескольких СМИ страны.

При этом глава управления здравоохранения округа Уаикато Кевин Сни признал, что руководство департамента «несколько озабочено вероятной кражей данных», однако оно пока не имеет доказательств того, что «хакеры действительно получили доступ к личной и финансовой информации».

Также Сни отметил, что ведомство ведет активное сотрудничество с экспертами по кибербезопасности и полицией, которые расследуют данный инцидент.

«Мы работаем с национальным центром кибербезопасности, бюро безопасности правительственной связи и полицией Новой Зеландии, и намерены провести полное и тщательное расследование случившегося, чтобы понять, что именно произошло», — добавил он.

Вместе с тем, в правительстве Новой Зеландии подчеркнули, что страна ни при каких обстоятельствах не будет платить выкуп хакерам, которые организовали атаку на управление здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество преступлений, совершённых в РФ с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, заметнее всего растёт в Санкт-Петербурге.