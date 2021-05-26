26 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Джейн Спай, , 09:57 — REGNUM Первая личная встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве (Швейцария). Как сообщили в администрации президента США, Путин и Байден обсудят ситуацию на Украине, кибератаки, новое ядерное оружие и другие острые темы. Также в Белом доме отметили, что встреча будет направлена на восстановление дружественных отношений между США и Россией.

Владимир Путин и Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как политическая молитва: я считаю, что лучше иметь Россию на нашей стороне, единственное, что я ненавижу в ней… некоторые проблемы с правами человека. Это решение по глобальному вопросу обосновано», — написал @Invisibleshoep1.

Ряд комментаторов отметили, что Байдену следует быть более осторожным, ведь велик шанс того, что его могут отравить, тем не менее оснований для подобных опасений они не указали. Президенту США посоветовали не пить даже воды.

«Не пейте никакого чая и помните, нужно проверить буквально в нижем белье на наличие яда, господин президент», — считает @radiocandied.

«Будут ли приняты адекватные меры предосторожности против химической атаки на президента?» — спросил @jgrssi.

В комментариях также назвали встречу «обоюдным риском», написав, что Россия и США вместе настолько могущественны, что могут уничтожить полмира.

Пользователи предположили, что будет обсуждаться строительство трубопровода «Северный поток — 2» в связи с тем, что США отказались вводить санкции против компании, руководящей его строительством.

Трубы для газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2

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«Вау, сразу после снятия санкций с прибыльного трубопровода, провала американского трубопровода и хакерской атаки на наш трубопровод», — написал @al17189.

«Я так понимаю, что они обнимутся, раз уж Старый Джо отдал противный трубопровод обратно. Надеюсь, их трубопровод не вредит окружающей среде, как Keystone», — прокомментировал @CaptainJack.

В сети опубликовано большое количество ироничных комментариев, в которых высмеивается слабость Байдена.

«Они реально вытащат его из формальдегида для встречи с Путиным?» — спросил @RealHoeyHimself.

«Это будет незабываемое шоу. Путину лучше приехать на голодный желудок… он съест Байдена на завтрак, обед и ужин», — считает @JuanPab19581028.

«А это плохо, если я хочу, чтобы российский президент и наш президент помахали кулаками, чтобы выяснить, кто победит?» — спросил @zetaphi1057.

Некоторые пользователи считают, что Байдену не следует встречаться с Путиным, они отметили, что американцам не нравится, когда президенты США встречаются с ним.

«Мы не можем позволить президенту США встретиться с Путиным. От этого ждать только беды. Вице-президент должна была вышвырнуть его недели назад. До тех пор Демократическая партия должна отвлекать его всеми возможными способами. У нас есть медиа, но мы должны дать им что-то, о чем можно поговорить, помимо ошибок», — написал @pragmacrat.

«Не должно быть никаких отношений с российским правительством. Единственное, что необходимо делать, — убирать Путина от власти любыми способами», — прокомментировал @LLPoliticsNews.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию Kremlin.ru

Есть и те пользователи, которые серьезно подошли к вопросу и надеются, что правители двух великих держав наконец-то смогут решить проблемы человечества вместе.

«Я надеюсь, Байден и Путин могут работать вместе, и они сфокусируются на том, как построить здоровую планету для молодого поколения, которые все еще могут жить в 2090 году! Нам нужно бороться с пластиком и загрязнениями. Нам нужно очистить океаны. Без чистых океанов мы обречены», — прокомментировала @Eliza202013.

«Готова поспорить, что эта встреча пройдет намного лучше, чем последняя с предыдущим парнем (Дональдом Трампом — прим. Д.С.)», — отметила @AmyAThatcher.