Финикс , США, , 09:01 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Финикс Санз» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 109:102.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, записавший на свой счёт 34 очка. В составе «Финикса» защитник Девин Букер набрал 31 очко.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед сравнялся — 1:1.

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