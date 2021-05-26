Емельяновский район, Красноярский край, , 09:01 — REGNUM В Емельяновском районе Красноярского края осуждён водитель, по вине которого погибли три человека, ещё четверо пассажиров получили тяжкий вред здоровью. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 мая в прокуратуре Красноярского края.

21-летний мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ).

Установлено, что в мае 2020 года ночью автомобиль под управлением пьяного водителя съехал с дороги на обочину, опрокинулся в кювет и врезался в кирпичное здание. На момент ДТП в машине находились семь пассажиров. Трое скончались, четверо получили тяжёлые травмы.

Емельяновский районный суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии-поселении. Также он на два с половиной года лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области в автомобильной аварии погибли два человека.

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