Нью-Йорк, США, , 08:58 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Бостон Селтикс» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 130:108.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, записавший на свой счёт 26 очков. Также 25 очков на счету форварда Джо Харриса.

В составе «Бостона» разыгрывающий Кемба Уокер набрал 17 очков. Кроме того, центровой Тристан Томпсон оформил дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2:0 в пользу «Бруклина».

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