Москва, , 08:57 — REGNUM Министерство промышленности и торговли России в текущем году выделит 1 млрд рублей субсидий на разработки компонентов для водородных и электрических автомобилей с низким углеродным следом. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе министерства.

«В целях стимулирования проектов по созданию транспортных средств с уменьшенным углеродным следом Минпромторгом … запланировано предоставление российским организациям субсидий на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», — сообщили в пресс-службе.

В Минпромторге добавили, что субсидии на стимулирование продаж газомоторного транспорта составят в этом году 3,3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на развитие электротранспорта в России из федерального бюджета направят более 400 млрд рублей. Как следует из презентации Министерства экономического развития РФ «Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах», такая сумма будет потрачена в ближайшие десять лет.

Согласно прогнозам Минэкономразвития, в 2022 году продажи электротранспорта в России составят 1,7% от рынка в 1,8 млн машин, а к 2030 году эти показатели вырастут до 15% от рынка в 2,5 млн машин.

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