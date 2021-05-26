Тхэан, Южная Корея, , 08:58 — REGNUM 26 мая в Жёлтом море недалеко от Южной Кореи зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение магнитудой 2,2 произошло в 06:13:24 по местному времени в 124 км к юго-западу от острова Согённёльби, территориально входящего в состав уезда Тхэан провинции Чхунчхон-Намдо.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили об отсутствии какого-либо ущерба на материковой части страны.

Известно, что с начала года это уже 23-е землетрясение на Корейском полуострова, магнитуда которого превышает 2,0.