Киев, , 08:59 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 3395 носителей коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила 26 мая пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По последним данным, за сутки на Украине госпитализировали 1778 человек, 208 пациентов скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев заражения выявили в Киеве и Харьковской области — 385 и 328 соответственно.

Всего за время пандемии на Украине подтвердили 2 189 858 случаев заражения коронавирусом, 49 893 случая завершились летальным исходом.

Сутками ранее на Украине выявили 2608 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2, от COVID-19 скончались 249 пациентов.

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